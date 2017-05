Opmerkelijk gezicht: winkelwagentje vast in spoorboom

Een harde windvlaag zal niet de boosdoener zijn en toeval is het vast ook niet. Toch hing er zondagochtend een winkelwagentje aan de slagboom van een spoorwegovergang in Winsum.

´Dit is absoluut ontoelaatbaar gedrag´, reageert een woordvoerder van ProRail. ´Het kan tot gevaarlijke situaties leiden. Van dit soort banaal gedrag doen we altijd aangifte. Het is aan de politie om het verder op te pakken.'