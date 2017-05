Poes breekt pootje door explosie in Winschoten

(Foto: RTV Noord)

Aan de Engelstilstraat in Winschoten is maandagmiddag een poes gevonden met een gebroken poot. Het diertje raakte waarschijnlijk gewond door de explosie, die zondag plaatsvond in de Molenstad.





Poezen op drift

Door de knal raakten in de buurt diverse katten op drift. 'Wel een stuk of zes', aldus één van de buurtbewoners. De poes met de gebroken poot werd achter één van de verwoeste woningen aangetroffen. Het is nog niet bekend van wie het beestje is.



Asiel

Medewerkers van de dierenambulance hebben het poesje meegenomen naar het asiel, waar het door een dierenarts zal worden onderzocht. Het diertje maakte een 'gezonde' indruk.



