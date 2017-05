Bij de Groninger tijgerexpert ligt het gevaar altijd op de loer

Zo'n honderdvijftig Thaise tijgers zijn zielsgelukkig met de hulp die ze kregen van Juno van Zon. De tijgerverzorger uit Groningen werd recent ingevlogen om de verzwakte en zieke dieren te helpen toen de Thaise regering de Tiger Temple sloot, een attractie waar tijgers met toeristen poseerden en kunstjes verrichtten.

Felida

De Thaise overheid kwam bij Van Zon terecht via de dierenwelzijnsorganisatie Four Paws, de moederorganisatie van Felida - de roofdierenopvang in het Friese Nijeberkoop, waar Van Zon werkt.



Natuurlijk gedrag

Na sluiting van de tempel werden de dieren opgevangen in twee geïmproviseerde opvangcentra; aan Van Zon en zijn team de taak die zo goed mogelijk in te richten voor het welzijn van de tijgers. De verzorgers bouwden grotere platforms, met zand en speeltoestellen om natuurlijk gedrag te stimuleren.



Het Thaise avontuur was het zoveelste voor de jonge 'wildlife manager', die ook al eens dieren redde in Jordanië en Irak. Als het aan hem ligt zullen er nog vele volgen.



Kracht

'Ik houd van hun kracht, van hun slimheid, prachtige dieren zijn het', zegt Van Zon over de grote katachtigen waarin hij gespecialiseerd is. Zijn werk noemt hij 'apart, maar prachtig.' En ja, het gevaar ligt altijd op de loer. 'Je moet ze absoluut niet verwarren met je huiskat.'











