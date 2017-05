Noord Vandaag: 'Ik moest bij de overbuurvrouw slapen na de explosie'

Verzekeringskwesties, een zoektocht naar belangrijke spullen, dierenleed... De explosie in Winschoten houdt de gemoederen een dag later nog flink bezig.

Zijn paspoort, bankcheques, rijbewijs, autopapieren... Alles is de 84-jarige Arend Steenbergen voorlopig kwijt. Een dag na de explosie maakt hij samen met andere bewoners van de Engelstilstraat de schade op. 'Ik heb bij de overbuurvrouw geslapen. Maar wel een stuk korter dan normaal.'- Heeft anesthesist Hasan Nalbat de lach aan zijn kont hangen? Dat zou mooi zijn, want met zijn cabaretvoorstelling 'Treur niet' hoopt hij geld in te zamelen voor een hospice. In de uitzending geeft hij vast een voorproefje.- Eén dag na titelprolongatie: hoe brak zijn de spelers van Abiant Lycurgus? En komt er eigenlijk nog een huldiging op de Grote Markt?- Snel weer op de been na een longtransplantatie? Dankzij een proef van het UMCG kan het. 'Het is heel moeilijk om je grens te herkennen. Hier word je heel goed begeleid zodat je echt tot het gaatje kunt gaan met trainen', vertelt Babette Ketelaar, die het 'nieuwe revalideren' uittest.- Na meer dan honderd ontslagen zijn medewerkers van Holland Casino Groningen het beu. Ze verzamelden zich op de Vismarkt om te staken. En ze waren niet alleen. Ook collega's uit Leeuwarden en Enschede voerden er actie.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist