Politie jaagt op spoorloper, treinverkeer Stad ligt stil

(Foto: Dennis Venema)

Tussen het Hoofdstation in Groningen en station Groningen Noord rijden geen treinen, omdat er een vrouw over het spoor loopt. Het treinverkeer is stilgelegd.

Volgens de politie loopt er een verwarde vrouw over het spoor ter hoogte van de Prinsesseweg. Agenten proberen in contact met haar te komen.



Arriva heeft bussen ingezet. Het is onduidelijk hoe lang de vertraging op het spoor gaat duren.

Door: RTV Noord Correctie melden