UMCG start met nieuw revalidatietraject na transplantatie

(Foto: RTV Noord)

Het UMCG is deze maand een proef gestart met een nieuw revalidatietraject voor mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Uit onderzoek van fysiotherapeuten blijkt dat het inspanningsvermogen van deze patiënten flink achterblijft in vergelijking met gezonde Nederlanders. Dit traject hoopt daar verandering in te brengen.



Geen maximale revalidatie

Babette Ketelaar (41) doet mee aan het programma. Sinds acht maanden heeft ze twee nieuwe longen. Ze merkt dat ze niet het maximale uit haar revalidatie haalt. 'Als ik op de fiets zit en ik begin te hijgen, denk ik dat het niet goed is. Maar iedereen die snel fietst hijgt natuurlijk.'



Intensieve week

Groepen van vier patiënten verblijven een week lang intern in revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren. In deze week worden zo veel mogelijk aspecten van hun leven in kaart gebracht. Dat wordt gedaan door middel van fysieke testen en trainingen, voedingsadvies en mentale tips.



Geen standaard revalidatie

Op dit moment is er geen standaard revalidatie na een transplantatie. Volgens onderzoeker en fysiotherapeut Edwin van Adrichem weten fysiotherapeuten vaak niet goed wat een patiënt aankan en artsen zijn meer gefocust of het medisch gezien goed gaat.



Van Adrichem: 'Mensen worden ook steeds ouder, waardoor er een nieuw soort leefstijlproblemen ontstaan. Daarom is het noodzakelijk mensen een hoge kwaliteit van leven te kunnen bieden.'



Babette is in elk geval blij met de trainingsweek. Met haar nieuwe longen kan ze naar verwachting nog elf jaar vooruit. 'Maar ik hoor ook wel eens twintig jaar. Daar ga ik natuurlijk voor', zegt ze lachend.

