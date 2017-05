Spoorloper is van rails gehaald; passagiers mogen na drie uur uit trein

(Foto: Ynte de Wolff)

De vrouw die maandagavond over het spoor liep in Groningen, is door de politie van het spoor gehaald en overgedragen aan hulpverleners. De treinen rijden weer. Zo'n honderd passagiers zaten bijna drie uur vast in een trein bij station Groningen Noord.





Na twee uur kon de politie met de vrouw praten. Een kwartier later werd ze volgens de politie 'onder controle gebracht' en overgedragen aan hulpverleners.



Opgesloten in trein

De trein van 17.22 uur moest stoppen vanwege de verwarde vrouw. De volle spitstrein richting Roodeschool stond drie uur lang stil op het spoor. Uit voorzorg is aan de inzittenden gevraagd zo veel mogelijk achterin de trein te gaan zitten.



Pas toen de vrouw van het spoor was gehaald, kon de trein doorrijden naar station Groningen Noord.



