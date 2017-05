Gerrit Krolbrug tot Hemelvaart gestremd

(Foto: Martin Nuver / 112 Groningen)

De Gerrit Krolbrug in Groningen is tot Hemelvaart, donderdag 25 mei, voor auto's gestremd. Rijkswaterstaat is maandag begonnen met het herstel van de schade aan de brug.





Tijdens de werkzaamheden blijft de Gerrit Krolbrug afgesloten voor het wegverkeer. Auto's worden omgeleid. De fiets- en voetgangersbruggen blijven wel bruikbaar. De Gerrit Krolbrug moet voor het Hemelvaartweekend weer open zijn.



Ook onderhoudswerk

Om de brug zo snel als mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen, worden alleen de noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden meteen met gepland onderhoudswerk gecombineerd zodat de overlast voor de scheepvaart en het wegverkeer wordt beperkt.



