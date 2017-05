Nieuwe damwanden Solwerderstraat Oost gaan tachtig jaar mee

De gemeente Appingedam start als alles volgens plan gaat in oktober 2017 met het plaatsen van de nieuwe damwanden aan de Solwerderstraat Oost. De nieuwe walbeschoeiing is van staal en wordt voor de huidige houten wand geplaatst.

Over de damwanden wordt al jaren gesteggeld. De huidige houten constructie is oud en versleten waardoor de tuinen van de bewoners aan het Damsterdiep dreigen te verzakken.Jarenlang voerden de bewoners een strijd met de gemeente en het waterschap Noorderzijlvest over wie verantwoordelijk is voor de damwanden. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het waterschap uiteindelijk verantwoordelijk is.Dries Zwart, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, vraagt zich af waarom er voor staal is gekozen. 'We zouden toch iets plaatsen dat gelijkwaardig is? Waarom is dan gekozen voor staal in plaats van hout?'Volgens verantwoordelijk wethouder Martien van Bostelen gaan de stalen wanden langer mee. 'Deze kunnen tegen een stootje en gaan tachtig jaar mee in plaats van dertig.' De lange levensduur en de stevige constructie is van belang vanwege onder meer de aardbevingsproblematiek en het verzakken van de grond.De bouw van de wanden kost waarschijnlijk in totaal bijna 1,5 miljoen euro. De gemeente betaalt 966.667 euro. Het waterschap neemt de rest (483.333 euro) voor zijn rekening. Als de wanden zijn geplaatst is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele vervanging.Zwart vindt het bedrag fors en is niet blij dat Appingedam de rekening betaalt. 'Waarom financieren wij zo'n bedrag waar een derde partij de vruchten van plukt?' Hij wil dat de wethouder hier nog goed naar kijkt voordat de raad op 18 mei een definitief besluit neemt.