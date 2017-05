Treant Zorggroep wil leren van verleden

De dialoog zoeken, dat is de nieuwe werkwijze van Treant om onrust zoals eerder dit jaar tegen te gaan. Maar raadsfracties in Stadskanaal zijn afwachtend.

Treant heeft weliswaar aangegeven dat het Refaja ziekenhuis openblijft, de lokale politiek in Stadskanaal wil wel weten hoe die zorg er exact uit gast zien.



Met partijen in gesprek

Voor nu is dat bekend: de afdeling verloskunde blijft open en Stadskanaal houdt de spoedeisende hulp.





Maar hoe ziet de toekomst eruit? 'Om eerlijk te zijn heb ik geen glazen bol', zegt voorzitter Carla van der Wiel tegen de aanwezige raadsleden. 'We willen met vele partijen in gesprek en halen daar veel uit. Met die informatie hopen we binnen afzienbare tijd een visie te kunnen presenteren.'



Sluitingsvoorspel

Raadslid Aike Maarsingh (CDA) blijft kritisch. 'Ik kreeg de indruk dat u en voorgaande bestuurders het voorspel verrichtten om Refaja te sluiten', richt hij zich tot Van der Wiel.





Van der Wiel ontkracht die teneur. 'We zien de ontwikkelingen in de streek. Maar we staan voor ziekenhuiszorg in deze streek.' Haar boodschap blijft onveranderd: Het Refaja blijft gewoon open.





Deze zomer wil Treant haar plannen te presenteren.

