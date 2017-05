ChristenUnie Stadskanaal over Omgevingsdienst: niet goed, geld terug

De gemeente Stadskanaal moet een claim bij de Omgevingsdienst Groningen (OGD) neerleggen als blijkt dat die minder werk voor de gemeente doet dan is afgesproken. Dat vindt de ChristenUnie in de gemeente.

De omgevingsdienst ligt onder vuur vanwege een mogelijke angstcultuur. Directeur Saskia Borgers zegt dat onderzoek van bureau Berenschot heeft uitgewezen dat daar geen sprake van is.'Wij zijn een grote partner van de OGD', zegt fractievoorzitter Bert van Beek tegen Borgers. 'Ik hoor u zeggen dat u niet functioneert. Kunnen we geld terugzien?' Volgens de directeur is dat mogelijk als de OGD geld overhoudt aan het einde van dit jaar.Dat is voor de fractievoorzitter van de ChristenUnie niet genoeg. 'Wanneer blijkt dat het niet functioneert, vind ik dat we recht hebben op het terugkrijgen van geld.' De omgevingsdienst voert voor de 23 Groningse gemeenten taken uit op het gebied van wonen, bouwen en milieu. Er werken 160 mensen.Borgers geeft aan dat dit lastig wordt. 'U heeft gekozen voor deze gemeenschappelijke regeling. U bent zelf ook verantwoordelijk -net als ik- over wat er bij de Omgevingsdienst speelt.'