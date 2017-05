Buurvrouw biedt omgeslagen Irakezen een douche; 'Niemand deed iets'

'Iedereen stond erbij te kijken, maar niemand deed wat', vertelt Greetje Boonstra uit Groningen. Ze hielp maandagmiddag een groep Irakezen die waren omgeslagen met een kano. De meesten konden niet zwemmen.

De kano sloeg om op het Verbindingskanaal, ter hoogte van het Trompbruggetje. Volgens Boonstra redden twee jongens van de groep een viertal meiden uit het water. De familie van Boonstra assisteerde.'Ik dacht, waarom helpt er nou niemand', vertelt Boonstra. Er stonden tientallen mensen vanaf de brug naar het schouwspel te kijken. Boonstra vindt het maar belachelijk.Boonstra bood de kletsnatte kanoërs een warme douche en haar eigen kleren aan. De vier vrouwen, onder wie een Nederlandse, warmden in haar woning op. Ook de twee Irakese mannen, die bij de reddingspoging hielpen, gingen onder de douche.De buurvrouw vertelt met een brok in haar keel hoe de Irakese meiden moeite hadden met zwemmen. 'De laatste was helemaal in shock. Ze zei: no swim.' Doordat ze een dikke jas aanhad, die zich met water vulde, werd ze naar beneden getrokken.Na te zijn opgewarmd met een kop thee, ging de groep er weer vandoor. 'Ik ga ervan uit dat die kleren wel weer terugkomen.'Een van de groep was een Nederlandse. Met haar heeft Boonstra in de loop van de avond nog contact gehad. 'Ze bedankte me voor de gastvrijheid. De Irakezen zijn nu weer een beetje bijgetrokken.'Boonstra weet niet wat de groep Irakezen in Groningen deden en waarom ze gingen kanovaren.