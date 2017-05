ProRail bezorgd over toename aantal spoorlopers

De verwarde vrouw die maandagavond over het spoor liep in Groningen en voor grote overlast zorgde, blijkt niet op zichzelf te staan. Spoorbeheerder ProRail ziet een zorgwekkende stijging in het aantal mensen dat het spoor op gaat. Levensgevaarlijk, stelt het spoorbedrijf.





Te laat

De spoorlopers zorgden er vorig jaar volgens ProRail voor dat ruim 16.000 treinen vertraging opliepen en meer dan 1,6 miljoen reizigers te laat op hun bestemming kwamen.



De afgelopen jaren nam het aantal spoorlopers toe van 2.353 in 2012, tot 2.905 in 2015. Zelfdodingen worden niet meegerekend.



Gemiddeld telt ProRail negen spoorlopers per dag. 'Dat zijn mensen die even de hond uitlaten of een kortere weg naar het werk nemen, maar ook steeds vaker mensen die een foto willen maken. Ze zijn de grootste externe factor van vertraging', zegt een woordvoerder in het AD.

