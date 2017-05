Lukkien smult van 'misschien wel een perfecte wedstrijd'

Trainer Dick Lukkien kijkt terug op een overtuigende start van 'zijn' FC Emmen in de play-offs om promotie naar de eredivisie. De Veendammer zag zijn elftal RKC in Waalwijk met 5-1 verslaan. 'Het was misschien wel bijna een perfecte wedstrijd.'

'Iedereen in Emmen en omstreken spreekt over een moeilijk scorende ploeg', lacht Lukkien voor de camera van RTV Drenthe . 'Dan schiet je op de eerste play-offavond vijf binnen. Daar kan ik als trainer van genieten.''Het veldspel was bij vlagen om van te smullen. We hadden misschien wel tachtig procent balbezit. RKC had geen idee wat wij deden.' Bij FC Emmen stonden voormalig FC'ers Nick Bakker en Frank Olijve in de basis. Henk Bos viel in de slotminuut in.Vrijdag was er bij de achterban nog enige twijfel over de vorm van hun cluppie. In eigen huis werd het 0-3 tegen Jong FC Utrecht. 'Dat was misschien wel een wake-up call', bekent Lukkien, die zag dat maandag alle puzzelstukjes op hun plek vielen.Vrijdag verdedigt FC Emmen in eigen huis de 5-1 voorsprong tegen RKC. 'We hebben een fikse stap gezet. Het zou verdedigend en laf zijn om te zeggen dat het niet zo is. We hebben een meer dan voortreffelijke uitgangspositie.'De winnaar van het tweeluik tussen FC Emmen en RKC ontmoet in de finale de nummer zestien van de eredivisie. Op dit moment is dat Sparta, maar ook Roda JC of NEC kan nog op deze plek eindigen.