'Zwaar bouwverkeer zorgt voor scheuren in onze huizen'

Richard de Vries voor zijn woning. (Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

Bewoners van de schipperswoningen aan de Friesestraatweg vrezen voor hun huizen. Bouwverkeer ziet het smalle straatje als kortste route, terwijl bewoners bij ieder ritje scheuren zien ontstaan.

Richard de Vries is een van de bewoners die zich inzet voor een alternatieve route van het bouwverkeer, dat sinds november door zijn straat rijdt.



'Toch weer een graafmachine'

Volgens hem heeft de gemeente toegezegd dat er geen zwaar verkeer meer door de straat zou komen. 'En afgelopen vrijdag reed er weer een graafmachine', zegt De Vries.



'Het gaat niet om of ze hard rijden of niet. Het gaat om het gewicht. De huizen staan op de klei en dit is een klinkerweggetje. Dat veroorzaakt trillingen. Daardoor krijgen we scheuren in onze huizen.'



Alternatieve route

De Vries hoopt op een bord aan het begin van de straat waarop staat dat zwaar verkeer niet door de straat mag. 'Dan kunnen ze handhaven. Er is ook een andere optie, namelijk het verkeer door de Van Goghstraat. Daar is meer ruimte.'



'Touwtrekkerij'

In een eerder stadium trilde volgens De Vries al twee ramen uit de sponningen. De schade werd vergoed, maar bij enkele scheuren wordt gediscussieerd over de vraag of het oude of nieuwe schade is. 'We zijn het inmiddels behoorlijk zat. Het is touwtrekkerij.'



'We vinden het vervelend voor de bewoners', zegt de gemeente in een reactie. 'Maar dit valt niet onder zwaar materieel, het gaat maar om een klein gravertje. De bouwer heeft dus geen fout gemaakt.'



De gemeente verwijst bewoners naar het speciale telefoonnummer voor klachten. Verder komt er nog voor de zomer een infobijeenkomst over de bouwwerkzaamheden.

