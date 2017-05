Waarom accepteren we wangedrag rond voetbalwedstrijden?

De politie kon zondag ternauwernood voorkomen dat aanhangers van FC Groningen en PSV elkaar te lijf gingen. In Den Bosch verwondde een vuurwerkbom een ballenjongen. In Rotterdam werden vernielingen aangericht door gefrustreerde Feyenoordfans. Hoe lang pikken we dit huftergedrag nog, Beter Weters?

Voetbal is een volkssport en tussen dat volk loopt ook gajes dat deze sport vooral aangrijpt om de (openbare) orde te verstoren. Al vele jaren wordt er geroepen dat daar eens een eind aan moet komen, maar de realiteit is dat de agressie alleen maar toeneemt. Zeker als de zogenaamde harde kern-supporters, veelal opgefokt door drank en drugs, vinden dat hun club tekortschiet. Zelfs de kleedkamer is dan niet meer veilig voor spelers en trainer, zoals onlangs bij NEC het geval was.Echter, altijd worden dit soort zaken gebagatelliseerd. Zoals nu door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Het zijn altijd maar 'een paar' relschoppers. Maar als je dan het ME-leger ziet dat er tegenover staat, komt die visie ongeloofwaardig over. Aboutaleb ziet dan ook geen reden om zijn dreigement, geen huldiging op de Coolsingel bij ongeregeldheden, uit te voeren. The show must go on. Ik begrijp het trouwens ook nog wel, want zou hij een verbod op een openbaar kampioensfeest afkondigen, dan wordt het ook knokken. Wat is dan wijsheid?Bij grote evenementen zijn altijd randverschijnselen. Sterker waar veel mensen zich bevinden vooral op één plek heb je randverschijnselen. Voorbeelden 50.000 mensen Pinkpop 27 arrestaties. Supporters van U2? Oud en nieuw nacht Amsterdam vorig jaar 180 arrestaties na middernacht en 118 containerbranden. Supporters van Bolle Jan? In Rotterdam zijn 100.000 mensen op de been met randverschijnselen van 100 mensen. Supporters van Feyenoord? Hoeveel mensen worden gearresteerd tijdens een weekendje Groningen... supporters van Vindicat?Tijdens voetbalwedstrijden in de stadions gebeurt amper wat terwijl elk weekend een miljoen supporters op pad zijn voor hun club. Geen enkele tak van sport heeft dat in Nederland. Ik bagatelliseer en sluit mijn ogen ook niet maar het is makkelijk scoren vooral met een pagina grote foto erbij. Maar doe dat eens bij voorgaande voorbeelden. Vast niet interessant.Verschrikkelijk dat dit soort dingen gebeuren, dat er mensen zijn die niet ‘gewoon’ kunnen doen. Voor mij is het onbegrijpelijk dat mensen zich zo kunnen gedragen. Je bent supporter van een club, je leeft mee en op het moment dat het niet gaat zoals je wilt kan je je niet gaan misdragen. Heel simpel voor mij: het is onacceptabel.Hoe dit op te lossen is een lastige opgave, het is al te lang getolereerd. Wat mij betreft deze mensen opsporen en straffen. Straffen op een manier waarbij ze er wel wat van leren en dit gedrag gaat stoppen. Daar zijn specialisten voor die zo’n project kunnen opzetten, dat zou ik doen.Feyenoord verliest van Excelsior, is daardoor nog geen kampioen en heel Rotterdam kan naar de psychiater. Het geeft een hele andere lading aan het begrip ‘patient’. Eerst de euforie, toen het verdriet en tenslotte de sloophamer. Verliezen, cq. een teleurstelling wordt niet geaccepteerd. De vernielingen worden door de gemeenschap gezien als 'collateral damage'. Wat een belachelijke gekte!De competitie gaat over 34 wedstrijden. Excelsior onderschatten en verliezen. Druk? Dat leggen alle Feyenoorders zichzelf op. Eén wedstrijd winnen (Heracles) en je bent kampioen. Big deal. Dus ophouden met ‘stressen’, de schade vergoeden plus 100% en de relschoppers verplicht een jaar tegen elkaar laten vechten op het nieuwe park Bellingwolde.In Nederland valt het gelukkig erg mee. Het zijn gelukkig incidenten, maar ieder incident is er natuurlijk een te veel. Nog geen 1% verziekt het voor de rest. Maar die paar idioten, want dat zijn het, moet je keihard aanpakken. Wil je zonodig vuurwerk afsteken of de boel kort en klein slaan, doe dat dan lekker in je eigen woonkamer, maar verziek het niet voor bijvoorbeeld een ballenjongen en de rest van het publiek.Van mij mogen de straffen wel wat zwaarder worden. Degene die afgelopen vrijdag in Den Bosch de vuurwerkbom naast ballenjongen Jens gooide moet levenslang een stadionverbod krijgen plus een flinke taakstraf en boete. Als supporter/toeschouwer ben je te gast bij een club. Gedraag je dan ook zo!