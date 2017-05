Column: Primeur

Slalommend tussen kapotte flessen, bierblikken en kots, fiets ik zaterdagochtend vroeg naar het station. 'Samen voor een schoon bevrijdingsfestival' staat op een bord bij de ingang van het Stadspark. Die boodschap is sommige feestgangers blijkbaar ontgaan.

Ik ga met de trein naar Scheemda. Naar het oefenweekend van Gruno's Postharmonie, het oudste orkest van Groningen. Honderdzeven jaar geleden opgericht als harmonie van postbeambten, tegenwoordig een gevarieerd gezelschap. Een toporkest, voor de kenners: ze komen uit in de hoogste amateurklasse.In 2010 werden ze honderd en was ik vanwege een tv reportage te gast bij een repetitie voor hun jubileumconcert. Ik begon die avond met een blunder; in één van de hoboïsten meende ik mijn PostNL pakjes bezorgster te herkennen.'Nee hoor, ik werk in het onderwijs'. Gelukkig kon ze er om lachen.Dat was Trudy, al een eeuwigheid lid van Gruno's Postharmonie en één van de eerste vrouwen in het orkest. In de tijd dat ze er bij kwam was het een mannenbolwerk. Er moest gestemd worden over haar lidmaatschap en ze mocht niet meedoen als er op straat gemusiceerd werd. Trudy is er nog steeds bij en begroet me enthousiast in Herberg de Esbörg in Scheemda.Deze keer ben ik er niet als reporter maar als lid van Toonkunstkoor Bekker, het oudste koor van de provincie. De Postharmonie en ons koor gaan binnenkort samen optreden. Dat is even wennen, aan elkaars repertoire en elkaars dirigent. Over en weer zijn er misschien ook wel wat vooroordelen: hoempapa orkest, bejaardenkoor. Volkomen onterecht natuurlijk.In plaats van Mozart en Bach zingen we Andrew Lloyd Webber. The phantom of the Opera, Don't cry for me Argentina en Jesus Christ Superstar. 'Blijft u zo stijf stilstaan of gaat u er nog een beetje bij bewegen?', vraagt dirigent Peter Kleine Schaars van de Postharmonie. We kijken elkaar onzeker aan, choreografie is niet de sterkste kant van ons koor dat meestal grote klassieke werken zingt. Geen nood, volgens Trudy heeft Kleine Schaars de Postharmonie leren swingen, dus dat gaat 'm met ons ook wel lukken.Aan onze outfit zal het in ieder geval niet liggen. Want, en dit is een primeur, voor het eerst in Bekker's 140-jarig bestaan gaat de Victoriaanse roklengte omhoog van de enkels naar de knieën. Dat swingt al een stuk beter. En de mouwen schuiven op van de polsen naar de ellebogen. Mooie aanleiding om een nieuw jurkje te laten bezorgen door PostNL. Trouwens, ik zag op YouTube dat ze bij de Postharmonie zelfs minirokjes toestaan!Het oudste orkest en het oudste koor van Groningen, dat gaat samen zeker iets moois opleveren. We hebben nog een paar weken om de puntjes op de i te zetten.Ter geruststelling van de trouwe Bekker fans: we zingen ook een mis van Gounod.Na een geslaagde repetitie rijdt de trein langs prachtig gele koolzaadvelden terug naar Stad. Het fietspad voor het Stadspark is weer spik en span. De mensen van de gemeentereinigingsdienst hebben hun best gedaan, net als wij in Scheemda.