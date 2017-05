'Laten we niet zeuren, deze dame heeft hulp nodig'

'We waren nog maar kort op weg. Toen stopte de trein plotseling.' Lianne Zijlstra uit Winsum was één van de honderd inzittenden van de trein die maandagavond drie uur lang stilstond.

'Mensen bleven heel rustig. Op een gegeven moment zagen we wat er gaande was. We zagen de politie staan en de dame lopen', beschrijft ze het moment dat de trein tussen het Hoofstation en Groningen Noord stil kwam te staan.'Er was veel begrip voor de situatie. De dame was nog jong en mensen spraken ook uit: het zou je kind maar zijn die daar loopt. Laten wij nou niet zeuren, want dit is iemand die hulp nodig heeft.'Zijlstra was onder de indruk van de wijze waarop Arriva en de politie de situatie aanpakten.Waar buiten de trein hard werd gewerkt, heerste in de trein volgens Zijlstra een rustige sfeer. 'Iemand was net op vakantie geweest en op weg naar huis. Hij had zijn tas vol met snoepjes uit Spanje waar hij zich al misselijk aan had gegeten. Dus begon hij ze uit te delen.'