Gaat Ron Jans uiteindelijk toch niet naar KNVB?

Ron Jans gaat mogelijk toch niet aan de slag bij de KNVB. De oud-trainer van FC Groningen heeft technisch directeur Hans van Breukelen laten weten dat hij ernstig twijfelt over zijn toekomstige rol bij de voetbalbond.

Jans zou in het nieuwe seizoen de cursus Coach Betaald Voetbal gaan vormgeven. Het was de bedoeling dat hij nauw zou samenwerken met Leon Vlemmings, die echter heeft besloten om als trainer bij Go Ahead Eagles aan de slag te gaan.Het is niet bekend of Jans door het vertrek van Vlemmings is gaan twijfelen of dat hij zelf ook een club wil gaan trainen.Mogelijk stoort hij zich ook aan de onrust bij de KNVB, waar de afgelopen maanden bondscoach Danny Blind, technisch manager Jelle Goes, Arjan van der Laan (bondscoach vrouwen) en manager vrouwenvoetbal Minke Booij vertrokken.Onder andere de Groningse Mischa Visser, die nu nog trainer is van Be Quick, doet komend seizoen mee aan de trainerscursus.