Huurprijzen stad Groningen fors hoger dan vorig jaar

De prijs van huurwoningen in de vrije sector in onze provincie stijgt snel, met name door de groeiende populariteit van de stad Groningen. Dat blijkt uit de Huurmonitor die huurwoningensite Pararius.nl heeft samengesteld.

Huurders in de vrije sector betaalden het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 12,99 euro per vierkante meter. Een jaar geleden was dit nog 10,91 euro. Deze stijging van 19 procent ligt ruim boven de landelijke toename van bijna 10 procent, zo becijferde Pararius.Volgens de site is de groei van de stad Groningen een belangrijke reden voor de stijgende huurprijzen in de provincie. Huurders betaalden hier gemiddeld 13,26 euro per vierkante meter.'Door de hogere huren in de stad neemt de vraag naar huurwoningen ook in de omliggende gemeenten toe, waardoor de prijzen ook daar stijgen', constateert directeur Jeroen de Groot van Parasius toe. Vooral kleinere woningen zijn relatief duur.Groningen staat landelijk inmiddels vierde als het gaat om huurprijzen in de vrije sector.In Noord-Holland betalen huurders gemiddeld 19,88 euro per vierkante meter, wat vooral komt door Amsterdam, dat met zo'n 22 euro per vierkante meter de duurste stad blijft om te huren. Ook Utrecht (14,07 euro) en Zuid-Holland (13,86 euro) blijven Groningen voor.