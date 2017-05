'Redster' Irakese kanoërs: 'Bootjesbedrijf wilde niets doen'

Waar was het kanoverhuurbedrijf toen vier Irakese vrouwen overboord sloegen in de Diepenring? Dat vraagt Greetje Boonstra zich af. Maandagavond ving ze het viertal op voor een warme douche.

Daar stonden ze maandagmiddag ineens in de woonkamer bij Boonstra: vier doorweekte Irakezen en een begeleidster, bibberend met een foliedeken om.'De begeleidster vertelde dat ze in eerste instantie naar het verhuurbedrijf had gebeld of iemand ze wilde helpen. Daar zeiden ze nee', zegt Boonstra met verbazing in de stem.Daarna zou het verhuurbedrijf nog twee keer hebben gebeld. De eerste keer om te vragen waar de kano's bleven, de tweede keer om te vragen waar de huursom bleef.'Ze moesten €42,50 hebben. Er stonden nog een paar mensen onder de douche', aldus Boonstra. 'Ik schaam mij dat ik Groninger ben en dat toeristen zo behandeld worden voor die €42,50. Ze hadden wel kunnen verzuipen.'Het kanoverhuurbedrijf is zich van geen kwaad bewust. Volgens een medewerker van Humanitas, waar de kanoverhuurder onder valt, kwam er op kantoor een melding binnen van de begeleidster.'We wisten eerst niet waar het precies was gebeurd. Ik heb meteen mijn collega van de kanoverhuur gebeld en de baas op de hoogte gebracht.' Dat er uiteindelijk meerdere malen om de huursom is gevraagd, is volgens haar 'absoluut niet waar'.De politie verzekerde de kanoverhuurder telefonisch dat het allemaal goed zou komen. Uiteindelijk bracht de brandweer de kano's weer terug.De begeleidster van het gezelschap laat weten dat het goed gaat met de onfortuinlijke vrouwen die overboord sloegen. 'Iedereen is oké en ze kunnen er nu om lachen. Niks aan de hand', zegt ze.Inmiddels is er contact geweest tussen haar en Boonstra, een bedankje voor de warme douche. Boonstra vindt haar actie niet meer dan logisch. 'Ik ben hartstikke blij dat ik ze op deze manier kan helpen.'De dag na het 'natte pak' is ook de verhuurder nieuwsgierig naar hoe het met de Irakezen gaat. 'Je bent me net voor', zegt de medewerkers van Humanitas. 'Ik zat vanmorgen in bespreking en wilde net bellen om te vragen hoe het gaat.'