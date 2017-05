Wie wordt gekozen als Groninger Sportvrijwilliger van het Jaar?

Er komt een provinciebrede verkiezing voor Groninger Sportvrijwilliger van het Jaar. Het gaat om vrijwilligers bij amateurclubs in zowel de stad als de provincie.

Op 2 juni wordt de winnaar bekend gemaakt. De verkiezing wordt georganiseerd door 'De Verenigbare Club', die meer aandacht voor vrijwilligers wil.Oprichter Patrick Kampherbeek: 'De vrijwilligers worden vaak vergeten, terwijl het juist die mensen zijn die het sportverenigingsleven mogelijk maken. Het wordt tijd dat iedereen in de provincie Groningen zijn waardering voor sportvrijwilligers kan uiten. Vrijwilligerswerk is namelijk niet altijd zichtbaar.'Groningse vrijwilligers kunnen genomineerd worden via deverenigbareclub.nl . Een jury kiest uit die genomineerden de winnaar. Nomineren kan tot 30 mei.