Vijftig medewerkers Rijksvastgoedbedrijf verhuizen naar Assen

Complex van het Rijksvastgoedbedrijf in Groningen (Foto: Google Streetview)

Het Rijksvastgoedbedrijf vertrekt uit Groningen. De ambtenaren verhuizen naar Assen, waar de dienst wordt ondergebracht in het gebouw van de rechtbank. Hiermee gaan voor Groningen vijftig arbeidsplaatsen verloren.

De verhuizing heeft te maken met een centralisatie van het aantal vestigingen. 'Landelijk gaan we naar vijf locaties. In het Noorden zitten we op dit moment versnipperd in Groningen, Havelte en Zwolle. Door het beheer van de noordelijke Rijksgebouwen vanuit één plek te doen, kunnen we efficiënter en goedkoper werken', stelt woordvoerder Frank Wassenaar.



Volgend jaar is verhuizing

De verhuizing vindt in de loop van volgend jaar plaats. Wat er met de overgebleven ruimte van de Rijksvastgoeddienst in het Cascadecomplex in Groningen gebeurt, is niet bekend.



In totaal komen er 179 medewerkers te werken in Assen. De eerste dertig ambtenaren verhuizen in juli, zij komen vanuit Havelte.



Het gebouw van de rechtbank in Assen stond deels leeg, omdat steeds meer Drentse zaken worden behandeld in de rechtbank van Groningen. De komst van een medehuurder was voor het kabinet een voorwaarde om het gerechtsgebouw in Assen open te houden.



Wat doet het Rijksvastgoedbedrijf?

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert en onderhoudt Rijksgebouwen, zoals kazernes van Defensie en kantoren van overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst of ministeries.

Door: RTV Noord Correctie melden