Pubers terroriseren Paddepoel

Winkelcentrum Paddepoel (Foto: Google Maps)

De politie heeft vier pubers aangehouden voor het mishandelen en bedreigen van mensen in de Groningse wijk Paddepoel. Het gaat om vier jongens in de leeftijd van 13-15 jaar oud.

Het kwartet is verantwoordelijk voor diefstal, het bedreigen van een winkelier en een vrouw, het mishandelen van een man en 'baldadigheid', meldt de politie.



Herontmoeting met de politie

De vier zijn vorige week opgepakt en na een dag verhoor weer vrijgelaten. Een van de jongens is opgevangen in een hulpverleningsinstelling.



Alle vier zijn ze eerder al in aanraking geweest met de politie. Het kwartet maakt deel uit van een grotere groep van zo'n tien personen die voor overlast in Paddepoel zorgt. De vier zullen voor de rechter moeten verschijnen.

