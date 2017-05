Lopend Vuur: Nederland gaat eindelijk het Songfestival weer eens winnen

Vandaag is in Kiev de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Namens Nederland komen de 3 zussen van OG3NE donderdag op het podium.

In 1975 was Teach In de laatste Nederlandse winnaar. De afgelopen jaren doen we weer goed mee, met bijvoorbeeld The Common Linnets en Anouk.Bij de bookmakers stijgt OG3NE per dag. Wat is jouw gevoel? Gaat Nederland het Songfestival eindelijk weer eens winnen?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).