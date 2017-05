Boa's in Haren mogen nu ook bijten naast blaffen

Buitengewone opsporingsambtenaren in Haren (Foto: Robert Pastoor/ RTV Noord)

De Buitengewone opsporingsambtenaar in Haren, een soort stadswacht, mag tien maanden na zijn aanstelling nu ook boetes uitschrijven.

De BOA's in Haren waren bijna een jaar lang niet bevoegd om dat te doen, omdat de beëdiging al die tijd op zich liet wachten. Dat kwam omdat het papierwerk te lang op de bureaus van verschillende instanties heeft gelegen.



Volgens Haren burgemeester Pieter van Veen was er sprake van veranderde regelgeving. Dat zorgde voor enig uitzoekwerk en dus voor vertraging.



Alleen waarschuwen

In de tussenliggende tijd waren de BOA's dus alleen bevoegd om mensen te waarschuwen. Toch ziet van Veen de late beëdiging niet als verloren tijd. 'Ze hebben niet alleen de functie om boetes uit te delen. Als dat het geval was dan zouden er inderdaad tien maanden verloren zijn. Ze hebben ook een preventieve werking. Dus wat ze hebben gedaan de afgelopen tijd, dat zullen ze de komende tijd ook gaan doen.'



Volgens de burgemeester moeten boetes niet zorgen voor een goedgevulde gemeentekas. 'De BOA moet voorkomen dat mensen een overtreding gaan maken.'



Van bureau naar bureau

Voordat de opsporingsambtenaren beëdigd zijn, en dus boetes kunnen uitschrijven, moeten de gemeente, de politie en de officier van justitie toestemming geven. Volgens de burgervader hebben de dossiers te lang in verschillende kantoorkamers gelegen.



'De zaken waar vertraging is opgetreden, dat waren zaken die nieuwe elementen betroffen in het gehele proces. Dat kan soms gebeuren.'

