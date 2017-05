Politie over verwarde spoorloper: 'Veiligheid gaat boven snelheid'

Het kostte de politie maandagavond bijna drie uur om een 26-jarige verwarde vrouw uit Groningen van het spoor te halen tussen het Hoofdstation en station Groningen-Noord.

Al die tijd moesten de ongeveer honderd passagiers aan boord blijven van een stilstaande trein, op bevel van de politie. 'Ik begrijp dat drie uur heel lang is, maar veiligheid gaat boven snelheid', zegt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema.'Nee. De vrouw liep rond de trein met een mes. Die trein kon dus niet voor -of achteruit. De veiligheid van zowel de agenten als de passagiers, en van de vrouw zelf stond op het spel.'Valkema: 'Dat doe je niet zomaar. De agenten, die als eerste ter plaatse waren, kwamen na een uur tot de conclusie dat ze niet verder kwamen. Zij besloten toen gespecialiseerde collega's in te schakelen die opgeleid zijn in omgaan met verwarde personen.''Ook zij kwamen na een uur tot de slotsom dat er wat anders moest gebeuren. Daarop werd dus het arrestatieteam ingeschakeld. Maar dat is is niet een kwestie van een druk op een knop. Dat kost tijd. Maar toen het team er om acht uur was, was de situatie snel onder controle en kon de trein om half negen weer rijden.''Dan is het een kwestie van handelen naar bevind van zaken. Maar gelukkig was dit niet aan de orde.''Ja, nogmaals: veiligheid gaat boven snelheid.'