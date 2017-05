Brussel remt bouw Gronings Internet of things-netwerk

Brusselse regelgeving vertraagt de bouw van het Groningse Internet of Things-netwerk. De apparaten, die de initiatiefnemers van het nieuwe draadloze netwerk hebben aangeschaft voor de bouw van het netwerk, moeten op last van de EU opnieuw worden goedgekeurd.

Het schiet niet heel erg op Joshua Peper-initatiefnemer Things Network

In stad en provincie Groningen wordt gewerkt aan de uitrol van een zelfstandig Internet of Things-netwerk (IoT), dat allerlei apparaten met elkaar laat communiceren. Denk aan ondergrondse afvalcontainers die laten weten of ze vol zijn, bushaltes die doorgeven dat de bus eraan komt of fietsen die de eigenaar een signaaltje geven als eraan gemorreld wordt.'Het schiet niet heel erg op', zegt Joshua Peper, van het Groningse bedrijf Peperzaken en een van de initiatiefnemers van het Things Network in Groningen. Sinds 1 januari gelden nieuwe toelatingsnormen voor elektronische apparaten die meer dan één zend- en ontvangchip bevatten. 'Dat geldt voor veel apparaten, de centra waar ze worden getest zitten behoorlijk vol.'Het mag dan wat langer gaan duren, Peper zegt zich geen enkele zorg te maken over de bouw van het netwerk - vooral omdat er zoveel toepassingen mogelijk zijn. Er hangt trouwens al een klein aantal van de kastjes waarmee wordt geëxperimenteerd. In de Eemshaven worden bijvoorbeeld aanvaringen met meerpalen ermee in de gaten gehouden.Het idee voor het IoT-netwerk werd eind vorig jaar gelanceerd door een groepje Groningse internetondernemers. Via crowdfunding werd geld bijeengebracht voor de aanschaf van enkele tientallen gateways. Dat zijn de zender-ontvangers die als knooppunt voor de verbinding tussen de verschillende apparaten zorgen. Deze kastjes worden geplaatst op strategische punten zoals brandweerkazernes.Het Things Network is niet het enige IoT-netwerk in Groningen. Telecompartijen zien er grote commerciële mogelijkheden in. KPN heeft sinds vorig jaar een netwerk met een landelijke dekking operationeel.In tegenstelling tot de commerciële telecomnetwerken heeft het initiatief in Groningen een open en gratis karakter.