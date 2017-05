Eerste Groningse zeearend geboren

In februari werden ze al gespot in het gebied rondom het Zuidlaardermeer: parende zeearenden. Nu is de primeur daar: de eerste zeearend in onze provincie is uit het ei gekropen.

Halverwege de jaren tachtig was de zeearend bijna uitgestorven in Nederland. Behalve het parende stelletje in Groningen, zijn er nu ook nog weinig zeearenden in het land te vinden. Wel werden er eerder vier zeearenden geboren bij het Friese Lauwersmeer.Het Groninger Landschap deed flink zijn best om de broegpoging te laten slagen: het oude haviksnest waar ze gebruik van maken, bevond zich in een natuurgebied dat niet toegankelijk is voor het publiek. Er staan zelfs permanent camera's bij de broedplaats, om de geboorte in de gaten te kunnen houden en de rust te garanderen.'Dit is het eerste kuikentje dat in de provincie Groningen geboren wordt', zegt medewerker Alwin Hut. 'Een enorme bevestiging dat we goed bezig zijn met het Zuidlaardermeergebied.'Het Groninger Landschap wil het beestje vrijdag officieel inschrijven.