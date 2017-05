Rondlopen bij Groninger Forum tijdens Dag van de Bouw

(Foto: Heinz Aebi)

Wie nieuwsgierig is naar het Groninger Forum, kan op zaterdag 20 mei even binnenkijken. Het bouwterrein is dan geopend voor publiek. Er is een route uitgestippeld door en langs het Forum en de parkeergarage eronder.

Dag van de Bouw

Reden voor de openstelling voor het publiek is de nationale Dag van de Bouw. Dit is een landelijke dag waar verschillende bouwlocaties open gaan voor het publiek. Behalve het Forum zijn in onze provincie verschillende bruggen in aanbouw en het bouwproject 43 in Loppersum geopend voor het publiek. Bij dat project worden 43 nieuwe woningen gebouwd door het Centrum Veilig Wonen (CVW).



Het bouwterrein van het Groninger Forum is van 10.00 tot 16.00 geopend voor publiek. Meer informatie is te vinden op



Door: RTV Noord