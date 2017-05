Van Breukelen: 'Ik doe geen mededelingen over Ron Jans'

Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB wilde dinsdag niet zeggen of Ron Jans wel of niet aan de slag gaat bij de voetbalbond. Jans heeft ernstige twijfels over zijn toekomst bij de KNVB.

Hij zou in het nieuwe seizoen de cursus Coach Betaald Voetbal gaan vormgeven. Het was de bedoeling dat Van Breukelen nauw zou samenwerken met Leon Vlemmings. Die heeft echter besloten om als trainer bij Go Ahead Eagles aan de slag te gaan. Of dat de reden is van Jans' twijfels, is niet bekend.Van Breukelen, die dinsdag tijdens een persconferentie de aanstelling van bondscoach Dick Advocaat toelichtte, kwam kort op de kwestie-Jans terug: 'Ik kan er geen mededeling over doen. Laat ik eerst met Ron praten. Jullie mogen de beeldvorming zelf bepalen, daar zullen wij waarschijnlijk aanleiding toe geven', zei Van Breukelen.