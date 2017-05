D66 wil een online burgerdossier voor stadjers

Welke informatie heeft de gemeente Groningen van haar inwoners? Dat moet inzichtelijk gemaakt worden met een eigen persoonlijk online burgerdossier. Coalitiepartij D66 wil een proef starten met zo'n online dossier.

De pilot moet een jaar duren en honderd mensen kunnen deelnemen aan de proef.

Deelnemers moeten wel gebruik maken van zorg. Het dossier zal in eerste aanleg alleen worden voorzien van persoonlijke zorginformatie.



Eerst zorg

Maar in de toekomst wil D66 meer dan alleen zorginformatie in het dossier laten plaatsen. 'Het is meer dan logisch dat inwoners weten welke persoonlijke informatie bekend is bij de gemeente.' Laat D66-raadslid Wieke Paulusma weten. 'De gemeente doet het juist andersom, wij geven mondjesmaat aan welke persoonlijke informatie wij in het bezit hebben.'



Decentralisaties

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor meerdere zorgtaken. Door die decentralisatie van zorgtaken heeft de gemeente meer informatie over haar inwoners in de systemen staan. Maar welke informatie precies? Dat zou dus inzichtelijk gemaakt moeten worden met het online dossier.



Kennis versus zelfredzaamheid

De democraten hopen met de pilot te kunnen achterhalen of zo'n online dossier zorgt voor een grotere zelfredzaamheid. 'Ervaringen uit Estland en Denemarken laten zien dat toegang tot kennis ervoor zorgt dat mensen zelfstandiger beslissingen kunnen nemen', besluit het raadslid.



De gemeenteraad van Groningen besluit uiteindelijk of de proef er gaat komen.

