Siem en Johan Eekhof stoppen met hun drogisterij in Veendam. Daarmee is het ook gedaan met de borden met daarop de spreuken van de 85-jarige Johan.

'Het is heel gezellig hier. Anders hou je het hier geen zestig jaar vol', zegt Johan, die geboren werd op de plek waar hij als zoon van een drogist ter wereld kwam.Na tien jaar afwezigheid keerde hij terug in zijn ouderlijk huis. 'Mijn vader zei: ik ga de zaak verkopen. Dat vond ik zonde. Dus ik heb mijn onderwijzerschap opgegeven en ben drogist geworden. En daar heb ik geen spijt van.'Zijn paar jaar jongere vrouw Siem heeft moeite met het afscheid van de drogisterij. Fysiek kunnen de twee het echter niet meer opbrengen. 'Zestig jaar is heel lang. We vonden het iedere dag leuk, maar eenmaal is het zover.''Met een lach en een traan gaan we weg', vult Johan aan. 'Spijt zal ik niet krijgen. Ik ben 85, ik mag er nu wel een streep onder zetten.'Drogisterij Eekhof staat in de regio bekend vanwege de spreuken over zaken die te koop zijn in de winkel; zelfbedacht en altijd op rijm.1) Hoofdluis en neet verdwijnen in een poep en een scheet.2) Aids, het zou je kind maar wezen. Durex, voorkomen is beter dan genezen.3) Heren, als het niet meer wil....wij hebben de erectiepil.4) Snurkers opgelet: gun uw vrouw behalve pret ook rust in bed.5) Tussen kruis en kruis voelt Durex zich prima thuis.Johan: 'Mien mooiste is: Snurkers opgelet: gun uw vrouw behalve pret ook rust in bed.' Maar welke van de vijf bovenstaande spreuken vind jij de mooiste?