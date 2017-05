'Ron Jans stopt definitief bij KNVB'

Ron Jans stopt na zes weken bij de KNVB al als docent van de trainersopleiding. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Jans heeft technisch directeur Hans van Breukelen van de voetbalbond dinsdag laten weten dat hij ermee stopt.

Reden is het vertrek van Leon Vlemmings bij de KNVB. Samen met hem zou Jans de trainersopleiding vormgeven. Vlemmings wordt trainer van Go Ahead Eagles. Jans, die nog tot de zomer hoofdtrainer is van PEC Zwolle, heeft volgens het AD geen zin om de opleiding alleen op te zetten.Mogelijk stoort hij zich ook aan de onrust bij de KNVB, waar de afgelopen maanden bondscoach Danny Blind, technisch manager Jelle Goes, Arjan van der Laan (bondscoach vrouwen) en manager vrouwenvoetbal Minke Booij vertrokken.Onder andere de Groningse Mischa Visser, die nu nog trainer is van Be Quick, doet komend seizoen mee aan de trainerscursus.