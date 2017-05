Alders geeft openheid van zaken

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders houdt donderdag een informatiebijeenkomst over het nieuwe schadeprotocol voor gemeenten en de Provinciale Staten van Groningen. De bijeenkomst wordt gehouden op verzoek van de burgemeesters.

In totaal zijn er 21 gemeenteraden uitgenodigd voor de bijeenkomst. Achttien hiervan komen uit de provincie Groningen en drie uit Drenthe.Er is veel onrust over het schadeprotocol voor het aardbevingsgebied. Dat moet er komen omdat de NAM uit de schade-afwikkeling is gestapt. Ook is er veel boosheid over het massaal afwijzen van schade in de buitengebieden. Dat is de reden waarom de gemeenteraden van Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze ook aanschuiven.De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad stapten eerder uit het overleg met Alders over het schadeprotocol. Inmiddels is dat weer hervat, waarbij de maatschappelijke organisatie strenge voorwaarden hebben gesteld.Ook veel gemeenteraden maken zich zorgen. Zo zijn moties aangenomen in onder meer de gemeenteraden van Ten Boer en Loppersum. Daarin worden vraagtekens gezet bij het functioneren van de Nationaal Coördinator Groningen.Burgemeester André van de Nadort van Ten Boer waarschuwde al voor verder escalatie. Hij vindt dat het rijk moet ingrijpen. De burgemeester doet hiervoor een dringend beroep op het nieuwe kabinet.Voor de burgemeesters is de grote onrust en onzekerheid aanleiding om Alders te vragen uitleg te geven aan de gemeenteraden en provinciale staten. Volgens een woordvoerder van Alders zijn alleen raads- en statenleden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.In de aanloop naar de bijeenkomst heeft het Groninger Gasberaad al een brief gestuurd aan alle betrokken gemeenteraden en provinciale staten.'Wij doen een dringend beroep op u: verdiep u in deze kwesties, luister naar uw inwoners en kijk of u oprecht tot het oordeel kunt komen dat er in het zogenaamde 'buitengebied' werkelijk geen enkele scheur is te vinden die zelfs maar verergerd kan zijn door de gaswinning. Is dat de methode die u wilt toepassen in uw gemeente? Is dat de methode die u uw buurgemeente gunt? Groningen verdient beter,' zo schrijft het Gasberaad.Wat deze organisatie betreft, vormt Groningen vanaf nu één front: 'Wij willen graag de handen in één slaan. Gedupeerden, wij, u, uw burgemeesters, de provincie, kortom: Groningers. De NCG alleen kan dit niet voor ons regelen. Dat zullen we zelf moeten doen door de formerende partijen in Den Haag eensgezind en éénduidig te laten weten: Tot hier en niet verder!'Verder wordt aangegeven dat er 'een Nationale Delta Aanpak' nodig is. 'Er moet een Delta Commissie komen, boven alle partijen, met visie en integrale uitvoeringsprogramma's. Dat gaat niet vanzelf gebeuren. Alleen politieke wil op alle niveaus kan hier werkelijk iets voor de Groningers betekenen. Daarom ondersteunen we de dringende oproep van burgemeester Van de Nadort: Sta op voor de Groningers!'