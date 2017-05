Wordt een containerpark op Zernike hét centrum voor starters?

Geen vervallen postkantoor met een stoere fabrieksachtige uitstraling, zoals The Big Building. En geen statig bankgebouw aan de Herestraat, zoals het Launch Café. Nee: een complex van gekleurde containers bij elkaar aan de Zernike Campus.

Als het aan de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen ligt, wordt dat hét centrum voor startende ondernemers in stad Groningen.'Startup City' op de Zernike Campus moet vanaf medio deze maand onderdak bieden aan studenten, startende ondernemers en tijdelijke projecten. Er is zo'n 600 vierkante meter beschikbaar, verdeeld over elf kantoren en twee gedeelde ruimtes. Ook komt er een flexwerkplek waar (beginnende) ondernemers werkplekken kunnen huren.Behalve de ondernemersplek Cube050, de huidige overburen van het complex, neemt ook het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap een plek in de containers. Dat houdt zich onder andere bezig met onderzoeken naar de onderwijsthema's healthy ageing en energie. Het centrum is vernoemd naar de vorig jaar overleden bestuurder van de Hanze.Hoe veel van de startende ondernemers die nu in het Cube050-gebouw zitten naar de nieuwe containers verhuizen, is nog niet bekend. Op maandag 15 mei wordt het nieuwe complex geopend.