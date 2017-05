Komst gezondheidscentrum Delfzijl is bijna rond

De financiering voor een gezondheidscentrum in Delfzijl is bijna rond. Het nieuwe gezondheidscentrum komt in het oude postkantoor aan het Molenbergplein in het centrum van Delfzijl. Het moet de leegte opvullen die het Delfzicht ziekenhuis achterlaat na eerdere sluiting.





Servicepunt

Om toch iets van voorzieningen te behouden, komen Ommelander Ziekenhuis Groningen en huisartsen uit Delfzijl met plannen voor het gezondheidscentrum. In dat centrum moeten zich onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers vestigen. Ook krijgt het ziekenhuis er een servicepunt.



Twee miljoen euro

De totale kosten voor het gezondheidscentrum bedragen ongeveer twee miljoen euro. De bank heeft haar akkoord al gegeven, verder moeten onder meer Delfzijl, de NAM en de provincie geld bijleggen. Provinciale Staten debatteren binnenkort over de drie ton die de provincie in het gezondheidscentrum wil steken.



Als alle partijen hun ja-woord hebben gegeven, moet het gezondheidscentrum begin 2018 de deuren openen.



Door: RTV Noord