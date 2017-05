Politie pakt noordelijke BMW-dieven

De politie heeft maandag zes mannen opgepakt voor het stelen van BMW's in Groningen, Friesland en Drenthe. Het gaat om vier Friezen en twee Belgen. De auto's werden gestolen in de periode van mei 2016 tot begin 2017.

Het gaat om ongeveer 30 BMW's, vooral de BMW 1-series en 3-series waren populair. De politie kan de opgepakte verdachten aan zes diefstallen linken. De politie sluit niet uit dat ze ook achter de andere diefstallen zitten.De auto's werden gestolen en gedemonteerd en leeggehaald. De onderdelen werden vervolgens doorverkocht.In een loods in Drachten werd een gedemonteerde BMW gevonden. Die was afgelopen weekend in Drachten gestolen. In de loods werden vijf verdachten opgepakt, de zesde werd in zijn woonplaats Heerenveen gevonden.De rechter-commissaris bepaalt donderdag of de mannen langer vast moeten blijven zitten. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.