Nieuwe verkeerscampagne richt zich op ouderen, fietsers en jonge bestuurders

De provincie en gemeenten gaan zich voor een nieuwe verkeerscampagne de komende jaren vooral richten op senioren, fietsers en jonge bestuurders. De nieuwe campagne wordt voor vier jaar opgezet en kost 4,5 miljoen euro.

De campagne moet zorgen voor minder verkeersslachtoffers in deze groepen. Verkeerswijzer Groningen gaat de campagne uitvoeren.Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) vallen er nog altijd relatief veel verkeersslachtoffers onder bestuurders tussen de 18 en 24 jaar, fietsers en mensen die zeventig jaar of ouder zijn. 'Door te zorgen voor meer bewustwording hopen we het aantal verkeersslachtoffers te verlagen en de verkeersveiligheid te vergroten.'De verkeerseducatie moet volgens Gräper een leven lang actueel blijven. Meer dan acht op de tien basisscholen en iets meer dan de helft van de middelbare scholen deed het afgelopen jaar al mee aan lessen van Verkeerswijzer Groningen. Het doel is om dat aantal de komende jaren te verhogen.