Noordelijke overheden gaan samen grondstofstromen onderzoeken

De drie noordelijke provincies gaan samen een onderzoek doen naar grondstofstromen in het noorden. Op die manier willen ze in kaart brengen welk bedrijfsafval als grondstof kan dienen.

'We willen kijken of we deze keten wat meer sluitend kunnen maken', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Afval van de een kan een grondstof zijn voor de ander.'Als voorbeeld wordt de grote hoeveelheid bouwafval genoemd. Dat biedt weer kansen voor aannemers om materialen opnieuw te gebruiken. Ook kunnen bijvoorbeeld bureaubladen gemaakt worden van bermgras.'Wij gaan de stromen in kaart brengen, zodat bedrijven kunnen zien met welke collega's ze wellicht zaken kunnen doen', stelt Brouns. 'Daarna is het aan de bedrijven zelf. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we straks geen afval meer produceren, maar alleen nog maar grondstoffen.'Naast het onderzoek naar grondstofstromen, gaan de drie provincies ook samen een internationaal congres organiseren op het gebied van de zogenoemde 'circulaire economie'.