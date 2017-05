Stormloop op subsidies Eemsdelta en Zernike Science Park

De vraag naar subsidies voor bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park in Groningen is zo hoog, dat de provincie heeft besloten voorlopig extra geld beschikbaar te stellen.

De subisidies maken onderdeel uit van de zogeheten regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). Daar was al 11 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De provincie heeft daar nu nog eens 6,5 miljoen euro bij gedaan.De subsidieregeling is in 2014 opgezet om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken zich in Groningen te vestigen. In totaal zit er 40 miljoen euro in de pot. Dat bedrag wordt in vier delen aangeboden. Het totaalbedrag wordt niet verhoogd. Het succes van de derde periode betekent vooralsnog dat het bedrag in de vierde periode lager zal zijn.'Maar als alles straks vergeven is, dan moeten we misschien concluderen dat de regeling een groot succes is geweest', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Dan moeten we overwegen of we hier een vervolg aan gaan geven.' Extra geld voor Eemsmondgebied en Zernike Science Park (december 2016)