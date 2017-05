Nieuwe club wil Midden-Groningen op de kaart zetten... met een bever

Midden-Groningen beter op de kaart zetten, niet alleen voor toeristen maar ook voor de eigen bewoners. Dat is het doel van de nieuwe Vereniging Gebiedsmarketing VVV Midden-Groningen, waarvoor dinsdagavond een startavond wordt gehouden.

De nieuwe club komt voort uit de VVV Slochteren. Het is de bedoeling nauw te gaan samenwerken met Marketing Groningen, Staatsbosbeheer en het Groninger Landschap.Ondernemers, ambtenaren en andere betrokkenen hebben de krachten gebundeld nu het niet lang meer duurt voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen ontstaat uit de gemeenten Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer.Marketing Midden-Groningen vindt dat er grote campagnes nodig zijn om het gebied te promoten, maar ook dat er aandacht moet zijn voor 'kleine parels', zoals kleine musea of verzamelingen en een festival als Art Carnivale in Steendam.Ook komt er aandacht voor het Zuidlaardermeer, het Schildmeer en de natuurgebieden daar omheen. Ook de scheepsbouw en de Fraeylemaborg moeten in de schijnwerpers komen te staan.Als icoon voor het gebied is voorlopig gekozen voor de bever. 'Maar misschien moeten we het daar dinsdagavond nog even over hebben', zegt John Peter Elverding van de nieuwe vereniging. Hij doelt daarbij op de zorgen die de waterschappen en de provincie hebben over de alsmaar uitdijende populatie, die een gevaar kan vormen voor de dijken. 'Maar het blijft een mooi dier', zegt Elverding.