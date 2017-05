Ghanese stagiair bij FC Groningen

(Foto: RTV Noord)

FC Groningen heeft deze week een 18-jarige verdediger uit Ghana op proef. Christopher Nakai Nettey loopt en week stage bij de FC.

Nettey speelt momenteel in het onder-19-team van de Attram de Visser Soccer Academy. Dat is een Ghanese voetbalschool geleid door voormalig speler Godwin Attram en scout Piet de Visser.



Hrustic

FC Groningen heeft voor het volgende seizoen Ajdin Hrustic toegevoegd aan de eerste selectie. In de uitwedstrijd tegen AZ maakte hij zijn debuut in het eerste elftal en onlangs scoorde Hrustic als invaller in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle zijn eerste treffer in de Eredivisie.



FC Groningen heeft met Hrustic een verbeterd contract afgesloten dat tot medio 2018 loopt. En met een optie op nog een seizoen.

