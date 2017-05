Tweede Kamer: 'Menselijke maat en ruimhartigheid moeten voorop in gasdossier' '

Het kabinet moet komen tot een samenhangende aanpak van de problemen in Groningen. Daarbij moeten de menselijke maat en ruimhartigheid voorop staan.

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie met deze strekking heeft aangenomen met brede steun. Ook staat erin dat die aanpak onafhankelijk van de NAM en Economische Zaken geregeld moet worden.De motie werd ingediend door het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren (PvdD) tijdens het gasdebat van twee weken geleden.Ook alle andere moties die daarbij op tafel kwamen, haalden het ruimschoots. Zo moet er een afbouwplan komen voor de gaswinning in Groningen. Daarin moeten duidelijke stappen worden aangegeven. Die motie kwam van Léonie Sazias van 50PLUS.Verder wordt het nieuwe kabinet gedwongen om alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) alsnog op te volgen.Ook moet er alles aan gedaan worden om te gaswinning bij Loppersum alsnog naar nul terug te brengen. Ondanks het besluit van de Raad van State heeft de NAM daar vorig jaar één miljard kuub gas gewonnen. Volgens het gasbedrijf gaat het om een waakvlam. Maar die moet van de kamer zover mogelijk gedoofd worden, is besloten na een motie van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).De meerderheid van het parlement heeft verder bepaald dat het nieuwe schadeprotocol 'onafhankelijk en open' moet zijn. 'Het eindresultaat mag niet vooraf vast staan,' aldus de aangenomen motie hierover.Een motie van CDA-kamerlid Agnes Mulder over de leveringszekerheid haalde het ook ruim. Daarin staat dat de regering onafhankelijk moet laten toetsten wat er aan gaswinning nodig is om de leveringszekerheid te garanderen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) moet hier een rol in krijgen.De kamer heeft bij de stemming het demmissionaire kabinet gevraagd alvast in een brief te reageren op alle aangenomen moties.