'Er zijn te veel winkels in de provincie'

Het aantal winkels in Groningen is te hoog. Dat concludeert de provincie na een 'koopstromenonderzoek'. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) noemt de situatie 'zorgelijker dan gedacht'.

De provincie liet onderzoek doen naar het winkelaanbod in 29 winkelgebieden in de Groninger gemeenten. De stad Groningen springt er positief uit en ook over Haren en Hoogezand is Gräper tevreden, maar er zijn zorgen over verreweg de meeste kernen in de provincie.'Buiten de stad hebben vrijwel alle kernen vierkante meters winkelgebied te veel', zegt Gräper. 'De bestedingen daar zijn ook lager. We zien niet alleen dat er relatief veel leegstand is, maar veel winkels ook onder water staan en een probleem vormen voor de toekomst.Kleine winkelkernen als Leens, Musselkanaal, Uithuizen en Siddeburen worden genoemd als plekken waar het relatief slecht gaat. Gräper: 'Het is de vraag of je niet alledaags winkelen in dat soort plekken nog voor de hand ligt. 'Je zult echt iets extra's moeten doen qua beleving om dat soort winkels daar overeind te houden.'De provincie gaat met de gemeenten afzonderlijk in gesprek over oplossingen. 'En we gebruiken dit onderzoek ook richting Den Haag in onze lobby om tot een soort saneringsfonds te komen, zodat je vierkante meters uit de markt kunt halen.'