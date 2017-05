OM eist celstraf voor frauderende rechercheur

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Openbaar Ministerie (OM) eist voor belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen een celstraf voor een 39-jarige man uit Ten Boer.

De man zou in 2009 en 2010 als eigenaar van een gastouderbureau de fiscus voor 166.000 euro hebben getild. De man was op dat moment ook nog eens financieel rechercheur bij de politie.



395.000 euro

De man gaf te lage omzetgegevens door en hield volgens het OM 395.000 euro aan omzet buiten de boeken. Het geld investeerde hij in een recreatiewoning in Zeegse en een recreatiepark in Gnesau (Oostenrijk).



Hotel in Winschoten

Ook stopte hij ruim een ton in een noodlijdend hotel in Winschoten, waarvan een 63-jarige aannemer uit Twijzel de eigenaar was. Die kreeg voor zijn medeplichtigheid in witwaspraktijken als eis een celstraf te horen van tien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.



Tegenprestatie

Het hotel in Winschoten werd omgebouwd tot kamerverhuur voor Poolse arbeiders. De onderneming ging op 17 april 2012 alsnog failliet. De Friese aannemer mocht als tegenprestatie de woning in Zeegse bouwen.



Crimineel geld

Hij zei nooit te hebben geweten dat hij crimineel geld had aangenomen. 'Dan had u de herkomst beter moeten onderzoeken', zei de officier van justitie. De woning in Zeegse is nooit afgebouwd.



Terugvordering

Naast de celstraf kondigde de officier een terugvordering van het witwasgeld aan. Het in aanbouw zijnde park in Oostenrijk en de woning in Zeegse moeten de Groninger ook worden ontnomen, vindt de officier.



Onvoldoende bewijs

De advocaten vroegen de rechtbank beide mannen vrij te spreken. De zaak is volgens hen te lang bij het OM op de plank blijven liggen. Bovendien is er onvoldoende bewijs voor een veroordeling, vinden de advocaten.



De rechtbank in Assen doet over twee weken uitspraak.

