Akkerbouw heeft geen behoefte aan 'verdienmodel'

Groningse akkerbouwers hebben geen behoeft aan een zogeheten 'verdienmodel', zoals voor de melkveehouders. Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten na een verkenning.

Het verdienmodel voor de melkveehouders houdt in dat boeren niet maximaal 2, maar 4 hectare op hun erf mogen bebouwen. Zo kunnen er bijvoorbeeld extra stallen worden gebouwd. Die extra ruimte krijgt de boer niet zomaar, die moet hij 'verdienen' door duurzaam te boeren.De regeling werd in 2014 ontworpen om melkveehouders extra uitbreidingsmogelijkheden te geven, maar de komst van megastallen te blokkeren.Uit de verkenning blijkt dat er onder akkerbouwers geen behoefte is aan bouwblokken groter dan 2 hectare.