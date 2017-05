Parkeerverbod Marktstraat Musselkanaal is definitief

Er werd nog wat tegengesputterd, maar het parkeerverbod aan de Marktstraat in Musselkanaal is definitief. De bezwarencommissie van de gemeente Stadskanaal heeft het bezwaar van een ondernemer van tafel geveegd.

Dat betekent dat er geen auto's meer op de Marktstraat mogen worden geparkeerd, maar in de daarvoor bedoelde parkeervakken komen te staan. Om tegemoet te komen aan het verkeer, zorgt de gemeente Stadskanaal voor vier extra parkeerplekken, enkele meters verderop.



Hulpdiensten

'We zijn blij dat we dit kunnen doorvoeren', zegt wethouder Goziena Brongers (CDA). 'Op deze manier wordt de Marktstraat weer wat veiliger en kunnen ook hulpdiensten de straat veiliger parkeren.



Met gejuich ontvangen

Het parkeerverbod aan de Marktstraat werd eerder al door een deel van de Musselkanaalsters met gejuich ontvangen. Maar ondernemer Ludi Bahlmann van de plaatselijke slijterij is tegen het verbod, omdat zijn klanten nu niet meer voor zijn deur kunnen parkeren.



'Mensen moeten iets verder lopen, maar ik ben en blijf van mening dat er voldoende parkeergelegenheid in de buurt is', vervolgt Brongers.



40.000 euro

De gemeente Stadskanaal trekt 40.000 euro uit voor de aanleg van de vier extra parkeerplekken.

