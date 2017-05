Noord Vandaag: Groninger haalt beer op uit Midden-Oosten

Zo'n honderdvijftig Thaise tijgers zijn zielsgelukkig met de hulp die ze kregen van Juno van Zon. De tijgerverzorger uit Groningen werd onlangs ingevlogen om de verzwakte en zieke dieren te helpen toen de Thaise regering de Tiger Temple sloot, een attractie waar tijgers met toeristen poseerden en kunstjes verrichtten.

Juno is net terug uit Jordanië, waar hij een beer ophaalde die net uit het oorlogsgebied in Mosul kwam. In Noord Vandaag vertelt Juno over zijn ervaringen als tijgerverzorger.- De kerk krimpt en groeit: 'Je kunt God niet de schuld geven.' Er vindt een verschuiving plaats in kerkelijk Nederland. Daar waar de traditionele kerken als de PKN en de Gereformeerde Kerk terrein verliezen, groeien de charismatische bewegingen als kool.- Ronald hoort allerlaatste spreuk van drogist Eekhof. Deze is: 'Heren, als het niet meer wil....wij hebben de erectiepil'- De bevers die vanaf 2008 bij het Zuidlaardermeer zijn uitgezet zijn bezig aan een opmars. En dat zorgt voor een negatief bijeffect: ze vormen nu een gevaar voor de Groningse dijken.