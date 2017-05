Docent van het jaar leert studenten de toekomst lezen

(Foto: hanze.academia.edu)

Tweeëntwintig studenten leren momenteel de toekomst lezen bij een heel bijzondere masterclass. Docent Loes Damhof van de Hanzehogeschool, die vorig jaar gekozen werd tot docent van het jaar, ontwikkelde de methode.

Comeniusbeurs

Als onderdeel van haar verkiezing kreeg Damhof de eerste Comeniusbeurs, 50.000 euro. Het geld besteedde ze aan het project 'Futures Literacy Knowlab', waarbij studenten worden voorbereid op banen die nu nog niet, maar in de toekomst wel zullen bestaan. Komende vrijdag wordt het project, dat in samenwerking is met Unesco, afgesloten.



Paraplu

'De toekomst kun je niet voorspellen', zegt Damhof. 'Maar je kunt haar wel leren gebruiken om je gedrag, je denken op aan te passen. Stel: je neemt een paraplu mee omdat je denkt dat het gaat regenen. Dat doe je dan op basis van een aanname over de toekomst - je past je gedrag aan door een plu mee te nemen.'



Droomscenario

Op diezelfde manier leren de studenten ook te denken in verschillende scenario's, vertelt ze. 'We vragen ze om een beeld te schetsen: hoe denk je dat de wereld er over vijftig jaar uitziet op een bepaald vakgebied? Daarna vragen we hoe ze hópen dat de wereld zich ontwikkelt, een droomscenario. Die beelden lopen vaak nogal uiteen. We willen dat er iets bepaalds gebeurt, maar handelen daar niet naar. Waarom eigenlijk?'



Vrijdag

Vrijdag begeleiden de studenten honderd deelnemers aan een officieel Futures Literacy Knowlab in het hoger onderwijs. Daar doen onder anderen beleidsmakers uit het onderwijs, directeuren van opleidingen, bestuursleden en medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan mee.

Door: RTV Noord Correctie melden